Gaz russe pour l’Europe: Kiev bientôt privé d’«argent facile» pour le transit?

Les livraisons du gaz russe vers l'Europe par le gazoduc Nord Stream ont augmenté au cours de cette dernière semaine de l'année 2016, écrit Kenneth Rapoza dans son éditorial pour Forbes, s'appuyant sur les données du Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour le gaz (ENTSOG). Quant aux volumes supplémentaires, ils ont été fournis par le biais du gazoduc Opal. Pendant cette même période, le transit via le territoire ukrainien a considérablement baissé, a constaté le 30 décembre le groupe pétro-gazier ukrainien Naftogaz.

© AP Photo/ Cliff Owen La Grèce se voit en pays de transit du gaz russe vers l’Europe

M. Rapoza voit un lien direct entre ces deux facteurs. Naftogaz a déjà exprimé une préoccupation à ce sujet, se rappelant des promesses de la Commission européenne qui affirmait que l'augmentation des livraisons par le biais du gazoduc Opal ne se répercuterait point sur le transit de l'or bleu via le territoire ukrainien.

La diminution des livraisons réduira les revenus et affaiblira la position de Kiev qui tente d'user de ce transit comme de levier d'influence, considère l'auteur. Qui plus est, si le gazoduc Turkish Stream qui passera au fond de la mer Noire est mis en service d'ici trois ans, l'Ukraine devra trouver un moyen de gagner de l'argent sans compter sur les revenus faciles provenant du transit.

La direction de Naftogaz ne nie pas la nécessité de développer sa propre énergie, souligne l'auteur, toutefois jusqu'à présent toutes les tentatives se sont soldées par des échecs et ce en raison de la lutte politique en coulisses entre les partis et les oligarques qui souhaitent avoir accès à une énergie bon marché. En dépit de la nécessité vitale d'assurer l'indépendance énergétique du pays, l'avenir de la compagnie pétro-gazière dépend des intérêts immédiats des politiciens ukrainiens, conclut l'auteur.

À l'automne, la Commission européenne a autorisé le géant gazier russe Gazprom à utiliser le gazoduc Opal, reliant le gazoduc Nord Stream à l'Allemagne et à la République tchèque. Cette mesure permet à Gazprom d'augmenter ses livraisons de gaz à l'Europe en contournant l'Ukraine et de diminuer ses coûts de transport.

Le projet de gazoduc Turkish Stream prévoit de relier la Russie à la partie européenne de la Turquie et à la frontière grecque par le fond de la mer Noire. Le tronçon sous-marin du pipeline sera long d'environ 910 km. Le coût du projet était initialement évalué à 11,4 milliards d'euros. L'idée du gazoduc a émergé suite à la décision russe d'abandonner le projet South Stream provoquée par la position hostile de l'Union européenne.

