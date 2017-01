Avec la hausse des prix du pétrole, le marché boursier russe bat des records!

Les prix du pétrole des marques WTI et Brent ont atteint mardi 3 janvier leur niveau maximal depuis juillet à 2015. Ainsi le prix du baril de Brent s'est élevé à 58,37 dollars, tandis que le WTI a atteint les 55,24 dollars le baril.

Les participants du marché mondial ont accueilli la nouvelle année avec optimisme, tablant sur une réduction des taux de production de l'or noir par les plus grands pays producteurs de pétrole.

Les médias koweïtiens ont informé qu'à partir du 1er janvier le pays avait réduit la production de pétrole de 130 000 barils par jour, jusqu'à environ 2,75 millions de b/j, conformément aux accords signés en 2016.

Fin 2016, le pétrole WTI a observé une hausse de 45 %, la plus importante en sept ans, fait savoir le site américain d'information financière MarketWatch. En décembre, son prix a augmenté de plus de 8 % après l'accord des pays membres de l'Opep et d'autres pays producteurs de pétrole sur la réduction des volumes de production d'or noir.

De son côté, le prix du Brent a augmenté de 52 % en une année, enregistrant sa plus importante hausse depuis 2009.

Le rouble est également en croissance constante par rapport au dollar et à l'euro dans le contexte de la dynamique pétrolière qui a également directement affecté le marché boursier russe.

L'indice MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange) a battu son record historique, atteignant 2278.38 points et l'indice RTS a atteint son niveau maximal depuis septembre 2014, avec 1182.07 points.

