Un nouveau gisement de pétrole mis au jour en Biélorussie

Un nouveau gisement à plus de 1,6 millions de tonnes de brut a été découvert dans la région de Gomel, en Biélorussie, a annoncé le service de presse du groupe pétro-gazier Belorusneft.

« En décembre, la carte pétrolière de Biélorussie a vu apparaitre un nouveau gisement », a annoncé la source.

Découvert dans la fosse de Pripiat, le nouveau gisement, qui a reçu l'appellation Ougolskoïe, est difficilement accessible car situé à une grande profondeur, dans un réservoir de faible perméabilité, précise la source.

Les spécialistes du secteur pétro-gazier évaluent les réserves du brut de ce gisement à 1,695 million de tonnes. Toutefois, seul le forage d'exploration permettra de donner une évaluation plus précise.

Rappelons que la fosse de Pripiat héberge encore un gisement de moindre importance. Découvert en août 2014, il pourrait contenir jusqu'à 350 000 tonnes de pétrole. Au total, la Biélorussie possède 65 gisements de brut, dont 39 sont exploités. Sur les dernières années, l'extraction du pétrole dans ce pays s'est maintenue au niveau de 1,645 million de tonnes par an. La plupart de la production est exportée dans les pays d'Europe, notamment en Allemagne.

