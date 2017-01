Bientôt une voiture égyptienne à bas coût pour le grand public?

Une voiture à 100 % égyptienne pourrait bientôt partir à la conquête du marché domestique. Selon le journal Al-Ahram Hebdo, en 2017, les fabricants égyptiens s'apprêtent à présenter un véhicule entièrement conçu dans le pays et dont le prix sera adapté aux consommateurs de masse.

Les caractéristiques techniques, les dimensions et même le nom de cette voiture ne sont pas encore dévoilés, mais ils font l'objet de discussions animées. Comme l'a précisé aux journalistes le ministre égyptien du Secteur public Achraf al-Sharkawi, la société An-Nasr tient des négociations visant à la création d'un nouveau modèle, avec la participation de constructeurs étrangers, et la date de présentation du véhicule est fixée pour le 30 juin 2017.

Selon les études marketing, le pays a besoin d'une voiture locale depuis longtemps. Actuellement, la population égyptienne dépasse les 92 millions de personnes. Ainsi, la demande sera garantie.

Les experts s'attendent à que le prix du véhicule soit hors de toute concurrence. Le fait est que, fin 2016, l'Égypte a connu un défaut, la monnaie locale, la livre égyptienne, s'est considérablement dépréciée face au dollar américain. Ainsi, les prix des voitures importées ont augmenté.

Compte tenu des taxes douanières importantes sur les automobiles importées, un véhicule de fabrication égyptienne n'aura aucuns concurrents sur le marché local sur un positionnement bas de gamme. Les experts égyptiens indiquent que le tout nouveau véhicule sera créé avec la participation « d'expérience étrangère ».

