Conséquences du Brexit: HSBC pourrait déplacer ses activités en France ou en Irlande

Le président de la banque britannique HSBC Douglas Flint a récemment annoncé qu'il pourrait transférer certaines de ses activités de Londres vers l'Europe continentale, et ce, avant même que le Brexit ne soit effectif, par mesure de prévention.

La sortie britannique risque de priver les institutions basées à Londres de leur accès au marché unique européen, c'est pourquoi la HSBC doit prendre des actions préventives afin d'assurer à ses clients qu'ils puissent continuer de recevoir les services que nous leur proposons aujourd'hui, a déclaré M. Flint devant la commission du Trésor du parlement britannique.

« Cela nécessiterait de déplacer des activités (…) vers la France, l'Irlande, les Pays-Bas ou tout autre endroit en Europe où nous opérons », a-t-il indiqué.

Quant aux problèmes avec les emplois, M. Flint a déjà évoqué au lendemain du référendum de fin juin la possibilité de déplacer un millier de personnes à Paris, si nécessaire.

© AP Photo/ Richard Drew Goldman Sachs compte déménager de Londres à Francfort après le Brexit

Non seulement les plus grandes banques britanniques se préparent à déménager hors du Royaume-Uni au cours des premiers mois de 2017, la grande banque américaine Goldman Sachs, qui a d'importantes activités dans le centre financier de Londres, se prépare à la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne en créant des ponts supplémentaires avec l'Europe. Elle entend transférer une partie de ses actifs en Allemagne.

La majorité des Britanniques ont voté pour la sortie de l'UE lors du référendum du 23 juin.

Le 2 octobre, la première ministre britannique Theresa May a signalé que le Royaume-Uni appliquerait l'article 50 du Traité de Lisbonne, afin de déclencher la procédure du retrait de l'Union européenne avant fin mars 2017.

