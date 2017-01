La Chine entre en résistance contre le protectionnisme

© Sputnik. Ilya Pitalev Bilan du Davos russe: déclarations et chiffres marquants

L'économie chinoise restera stable et continuera de croître tout en résistant à la montée du protectionnisme, a déclaré lundi le président Xi Jinping lors d'une réunion avec des chefs d'entreprise suisses, après une rencontre avec la présidente de la Confédération helvétique, Doris Leuthard, à Berne, annonce Reuters.

« Nous sommes confiants dans le maintien de la stabilité de l'économie et d'une croissance régulière », a indiqué le chef de l'Etat chinois, actuellement en visite d'Etat en Suisse, ajoutant que l'économie mondiale était encore fragile.

Selon le président chinois, même si l’économie mondiale manifeste des signes de faiblesse dans le contexte des « vents contraires » auxquels elle doit faire face, la Chine contribuera au rétablissement de l’économie.

« Le protectionnisme, le populisme et la dé-mondialisation sont en vogue. Ce n'est pas une bonne chose pour le développement de la coopération économique à l'échelle mondiale », a-t-il ajouté.

© Sputnik. Maksim Blinov Les participants du Davos russe prônent plus d’investissements en Russie

Il a précisé que la croissance en Chine avait atteint 6,7% en 2016.

Le président a ajouté que l’économie chinoise entrait dans une nouvelle phase et que les sociétés suisses pourraient l’aider à améliorer la qualité de ses produits et à devenir plus efficace, équitable et forte.

Dans de nombreux domaines comme la finance, l’assurance, la production d’énergie, la protection de l’environnement, ou encore la médecine, la Suisse « possède des technologies avancées, de l’expérience et pourrait devenir un nouveau partenaire pour la Chine », a-t-il souligné.

Xi Jinping doit notamment participer cette semaine au Forum économique mondial de Davos, une première pour un président chinois.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».