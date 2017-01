12.000 km parcourus: le 1er train cargo chinois arrive à Londres

Le 1er train cargo parti de la ville chinoise d'Yiwu a gagné le centre logistique londonien de Barking, annonce l'opérateur du service InterRail Holding AG. Le train a couvert une distance incroyable, plus exactement près de 12 000 kilomètres.

© AFP 2016 Jacques Demarthon La Chine mise sur la «diplomatie ferroviaire» en Afrique

Ce voyage ferroviaire spectaculaire a pris 18 jours. Le train a traversé le territoire de sept pays : le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique et la France. Son point de destination était le centre logistique londonien de Barking.

De manière générale, le cargo arrivé à Londres était chargé de produits de l'industrie de textile. Une partie des containers était destinée aux entreprises de la ville allemande de Duisburg, qui a été livrée en route.

L'arrivée de ce train à Londres marque un premier pas dans le renforcement des liens ferroviaires entre la Chine et l'Europe. Il s'agit indubitablement d'un coup de booste pour le commercial international.

