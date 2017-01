Diplomate américain: «L'euro pourrait s’effondrer d'ici 18 mois»

Dans une interview accordée à la BBC, le diplomate Ted Malloch, que le président Donald Trump pourrait désigner au poste d'ambassadeur américain à l'UE, prédit que la monnaie unique « pourrait s'effondrer » dans les 18 prochains mois.

« Je pense que c'est une monnaie qui non seulement est en difficulté, mais qui a aussi un vrai problème et qui pourrait s'effondrer d'ici un an, un an et demie », estime-t-il.

Homme d'affaires américain et ardent partisan du Brexit, M. Malloch ajoute que Washington et Londres pourraient conclure un accord de libre-échange dans les 90 jours après la sortie officielle du Royaume-Uni de l'UE. Et selon lui, il serait préférable pour les États-Unis que la Grande-Bretagne effectue une rupture « nette » avec le bloc commercial européen.

Selon lui, toute tentative de l'UE pour empêcher la Grande-Bretagne d'entamer des négociations avec les États-Unis serait « absurde », tout « comme un mari essayant d'empêcher sa femme d'avoir une liaison. »

© REUTERS/ Philippe Wojazer Fillon appelle à tenir un sommet de la zone euro

Ted Malloch, PDG du Roosevelt Group et ancien secrétaire exécutif adjoint des Nations unies à Genève, aurait été auditionné pour le poste d'ambassadeur de l'UE par l'équipe du nouveau président à la Trump Tower plus tôt en janvier. Il pourrait être nommé après la confirmation de Rex Tillerson au poste de secrétaire d'État américain, note la BBC.

Dans un récent entretien au Guardian, Donald Trump a salué le Royaume-Uni comme un pays « intelligent » pour avoir décidé de quitter l'UE qui, selon lui, est dominée par l'Allemagne et est actuellement au bord de l'effondrement.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »