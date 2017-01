Gazprom bat un nouveau record d’exportation de gaz en Europe

Le géant gazier russe Gazprom a battu samedi un nouveau record en exportant 636,4 millions de m3 de gaz hors espace postsoviétique, a annoncé le groupe dans un communiqué.

« Cette semaine est celle des records pour Gazprom. Notre groupe bat des records d'exportation de gaz vers l'espace hors ex-URSS pour la quatrième journée consécutive. Le nouveau volume record enregistré le 27 janvier se chiffre à 636,4 millions de mètres cubes », a indiqué Gazprom.

© Sputnik. Grigory Sisoev Gazprom bat son record d’exportations via le gazoduc Nord Stream

Selon le groupe, trois pays européens n'ont cessé d'augmenter leurs achats de gaz russe entre le 1er et le 27 janvier dernier. La Hongrie a affiché une hausse d'importation de gaz russe de 11,2 % par rapport à la même période de 2016, la Serbie de 5,1 % et la Bulgarie de 15,9 %.

Gazprom publie depuis juillet 2016 des rapports journaliers sur le volume de gaz exporté en Europe conformément au règlement de l'UE sur l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie (REMIT).

Au cours des onze premiers mois de 2016, les livraisons de gaz russe vers les pays hors l'espace postsoviétique ont dépassé les exportations pour l'ensemble de l'année 2015 de 2,2 milliards de m3 pour atteindre 161,6 milliards de m3. Selon le PDG de Gazprom Alexeï Miller, les exportations de gaz pourraient dépasser les 165 milliards de m3 en 2016.

