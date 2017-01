Forbes optimiste quant au potentiel de l’économie russe

La Russie a réussi à survivre aux sanctions et l'année 2017 promet d'être très réussie du côté du marché boursier local, estime Kenneth Rapoza dans les pages du magazine américain Forbes.

« Ce qui attire l'attention sur la Russie, c'est la géopolitique. Mais quelle que soit l'opinion négative que vous pouvez avoir sur la Russie, du point de vue économique, c'était incroyable », explique Gerardo Rodriguez, gestionnaire de fonds chez BlackRock à New York.

© REUTERS/ Greg Baker/Pool Pékin prêt à contester à Washington le titre de leader mondial

Ainsi, l'indice russe des titres à petite capitalisation RSXJ a dépassé, en janvier dernier, celui de ses concurrents des pays en développement, et la compagnie américaine EPFR Global a enregistré une quantité record d'investissements dans les titres russes.

Les constantes discussions des politiciens concernant la « mauvaise Russie » n'empêchent plus les investisseurs, conclut l'auteur.

La croissance de la production industrielle de 3,2 % en décembre 2016 est également un signal positif. Cependant, le PIB russe accuse toujours une tendance négative, et la faible demande intérieure freine le rétablissement économique.

Selon Kenneth Rapoza, toutefois, l'année 2017 apportera un « assainissement tous azimuts ». « Désolé, les haïsseurs, la Russie a survécu aux sanctions. Elle a survécu au pétrole à 35 dollars le baril. Elle a survécu à deux ans de récession économique », écrit-il.

Cela devrait attrister, entre autres, le sénateur John McCain. « Désolé, sénateur », conclut l'auteur.

