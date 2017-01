Un village suisse lance sa propre monnaie

Le village suisse des Diablerets a introduit sa monnaie locale, l'Isenau, afin de financer le remplacement de la télécabine, annonce BBC News.

La Fondation pour la défense des intérêts de l'Isenau, baptisé en l'honneur du domaine skiable situé dans les montagnes des Diablerets, a frappé 50 000 pièces d'une valeur de 10 francs suisses chacune, qui ont commencé à circuler dans l'économie locale le 1er décembre 2016 parallèlement au franc suisse.

Cette devise complémentaire sert de moyen d'amasser des fonds pour encourager les gens à penser et à acheter des produits locaux. L'Isenau permettra de payer dans les magasins et les restaurants jusqu'au mois d'avril.

« Ça marche vraiment bien. Par exemple, une personne achète pour 10 francs de fromage avec un billet de 20 francs. Nous lui demandons si elle veut qu'on lui rende une pièce de monnaie Isenau ou un billet de 10 francs, explique-t-il. Le seul hic, c'est que les gens ont tendance à garder les Isenau, même si c'est un peu moins le cas dans les restaurants », explique le propriétaire de la fromagerie Laiterie du Petit Diable, Lucien Morerod à swissinfo.ch.

La fondation espère réunir 250 000 francs. Le remplacement de la vieille télécabine représente un intérêt économique pour la petite station de ski, dont la population croît en hiver de 1 400 habitants à 10 000 grâce aux touristes suisses, britanniques, français et scandinaves.

