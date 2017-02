Déjà 227.000 nouveaux emplois aux USA sous la présidence Trump

Le marché du travail américain sous la présidence de Donald Trump connaît un essor important : selon le rapport du ministère dédié, excepté le domaine agricole, tous les secteurs de l'économie ont bénéficié de 227 000 emplois supplémentaires. Un tel essor est enregistré malgré toutes les prévisions.

« La confiance du consommateur augmente, c'est une réponse à la politique encourageante de Donald Trump », a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer.

Pour la Maison Blanche, ce sont des résultats inattendus : les prévisions donnaient le chiffre de 175 000 nouveaux emplois. Par exemple, l'indice du mois de décembre était de 156 000 nouvelles embauches.

Donald Trump lui-même, en évoquant les chiffres du marché du travail, a constaté « une approche puissante » dans le pays.

« Nous sommes très heureux de voir ça. Je crois que, de manière générale, l'essor continuera », a signalé le président.

Le début de l'année 2017 était prometteur pour le marché du travail américain, signale l'économiste principal de Northern Trust Carl Tannenbaum dans son commentaire pour le New York Times.

Par ailleurs, selon le quotidien, ces chiffres de l'emploi en date du mois de janvier représentent une base qui sera utilisée pour évaluer la politique économique de Donald Trump.

Cette augmentation considérable et inattendue du nombre d'emplois pourrait symboliser la confiance du marché à l'égard des propositions du président concernant la baisse des impôts et l'assouplissement des procédures de règlement, signale le journal Politico.

La création de nouveaux emplois est une des promesses principales de Donald Trump, qu'il a répétée le jour de son investiture. Selon la Maison Blanche, l'administration actuelle compte créer 25 millions d'emplois.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».