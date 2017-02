Pétrole: l’Iran augmentera l’extraction en dépit de l’accord avec l’Opep

D’ici le 20 mars 2017, la République islamique augmentera l’extraction de brut à 4 000 millions de barils, a annoncé le chef de la Compagnie nationale iranienne de pétrole (NIOC) Ali Kardor, annonce l’agence SHANA. Pourtant, l’accord conclu avec l’Opep contraint Téhéran à ne pas dépasser le plafond établi à 3,79 millions de barils.

Et d’ajouter qu’il espérait que d’ici 2018, le volume d’exportation du brut atteindrait 3 millions de barils par jour, contre 0,9 millions de barils, chiffre déjà record, enregistrés en décembre dernier.

Fin novembre, les pays membres de l’Opep réunis à Vienne, en Autriche, ont convenu de ramener leur production totale à 32,5 millions de barils par jour. Une exception a été faite pour trois pays, dont l’Iran, pays qui a été autorisé à augmenter le niveau de sa production pétrolière, sur fond de réduction commune de 90 000 barils par jour pour atteindre le niveau de 3,797 millions de barils.

