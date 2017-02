La Russie première économie européenne en 2050, selon PwC

© Sputnik. Alexei Druzhinin PIB: les BRICS surclasseront prochainement le G7

Le rapport World in 2050 (Le monde en 2050) rédigé par les analystes de PwC , société de comptabilité et audit, met en exergue un déplacement de la domination économique mondiale des pays du G7 (États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada) vers le groupe d'économies émergentes nommé « E7 », à savoir la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, le Mexique, l'Indonésie et la Turquie.

Ainsi, à l'horizon 2050, les États-Unis cèderont à l'Inde leur deuxième place mondiale en termes de PIB, tandis que la Chine restera la première économie mondiale. Le Japon passera quant à lui de la 8e à la 4e position, et l'Allemagne reculera de la 5e place à la 9e. Le Brésil et l'Indonésie grimperont à la 4e et à la 5e position respectivement. La France, qui occupe aujourd'hui la 10e place, quittera le top-10 en 2050.

La Russie se situera en sixième position mondiale, mais prendra la première place en Europe en raison du recul de l'Allemagne. Dans le même temps, le PIB russe en parité de pouvoir d'achat (PPA), qui se chiffre aujourd'hui à 3 740 milliards de dollars, atteindra 4 740 mds USD d'ici 2030 et 7 130 mds USD d'ici 2050.

PwC table également sur de sérieuses avancées de la part du Vietnam, qui doit passer de la 32e à la 20e position en 2050, des Philippines (19e place contre la 28e actuellement) et du Nigeria (14e contre la 22e).

