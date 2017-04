La Grèce confirme son intérêt pour le gazoduc de la Russie

La Grèce est toujours intéressée par la construction du gazoduc chargé de livrer du gaz depuis la Russie vers l'Europe via le territoire grec, a déclaré le ministre adjoint grec des Affaires étrangères Georgios Katrougalos.

« Actuellement, je n'ai pas de nouvelles à ce sujet en provenance du ministère [grec, ndlr] de l'Énergie. Cependant, la prochaine rencontre du conseil national sur la politique extérieure qui se tiendra le 10 mai sera justement consacrée aux sujets de la diplomatie énergétique », a-t-il indiqué.

Selon le ministre adjoint, la situation énergétique sera attentivement étudiée lors de la réunion du 10 mai.

Le gazoduc Turkish Stream est chargé de relier la Russie à la partie européenne de la Turquie et à la frontière grecque par le fond de la mer Noire. Le tronçon sous-marin du gazoduc sera long d'environ 910 kilomètres. Le coût du projet était initialement évalué à 11,4 milliards d'euros.

Cette année, la Russie s'apprête à lancer la construction du secteur marin du gazoduc Turskish stream.

Une des branches du gazoduc, qui aura une capacité de 15 milliards de mètres cubes par an, pourra passer en Europe via la Grèce si l'Union européenne présente les garanties pour la réalisation du projet à la Russie.

