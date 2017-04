Forum économique de Saint-Pétersbourg: les thèmes clés dévoilés

Tandis que le Forum économique international aura lieu du 1er au 3 juin 2017 à Saint-Pétersbourg avec la participation du Premier ministre indien Narendra Modi, du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres et de plusieurs autres hauts responsables, son programme est déjà disponible pour tous les curieux sur le site officiel du forum.

Cette année, les événements du Forum vont se dérouler sous la devise « En quête d'un nouvel équilibre dans l'économie mondiale ». Les discussions vont se dérouler dans cinq directions :

« La dynamique de l'économie mondiale »,

« La formulation de l'ordre du jour de l'économie russe »,

« Les technologies qui changent la réalité »,

« Le capital humain comme vecteur clé du développement »,

« Conversations sur l'avenir ».

Les discussions se tiendront sous forme de tables rondes, de déjeuners d'affaires et de débats télévisés. Le programme du SPIEF prévoit, outre les sessions traditionnelles, la tenue d'une série de dialogues d'affaires : Russie-USA, Russie-France, Russie-Amérique latine, Russie-Suisse, Russie-Japon, Russie-Afrique et d'autres. Des petits déjeuners sont également prévus : « Union économique eurasiatique (UEEA)-Inde », « Stratégie pour le développement de l'industrie pharmaceutique » et « Petit déjeuner technologie de l'information ».

© AP Photo/ Hasan Jamali, File La Russie prête à participer à la restauration de l'industrie pétrolière en Syrie

Pour rappel, en 2016, le gouvernement américain avait refusé de participer « à aucun niveau » à la 20e édition du Forum.

Il y a aussi place pour l'innovation lors du 21e Forum de Saint-Pétersbourg : pour la première fois, une session du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants sera organisée en marge du SPIEF.

Plus de 200 grands experts russes, européens, asiatiques, d'Amérique du Nord et du Sud ont pris part à l'élaboration du programme. Les sujets de discussion du SPIEF ont été formulés afin de répondre aux tendances économiques modernes, selon le conseiller du Président russe et secrétaire responsable du Comité d'organisation sur la préparation et la tenue du SPIEF, Anton Kobiakov.

