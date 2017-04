Forte augmentation des importations de produits russes en Ukraine

Les importations de marchandises en provenance de Russie par l'Ukraine ont augmenté de 78,8 % au cours des deux premiers mois de l'année 2017 par rapport à la même période l'an dernier pour s'élever à quelque 957 millions d'euros, informe l'agence d'informations UNIAN, se référant aux données du Service d'État ukrainien des statistiques.

Ainsi, les produits russes représentent 15,2 % du volume des importations de l'Ukraine.

Sur la même période, Kiev a augmenté de 54,4 % ses exportations vers la Russie, qui s'élèvent aujourd'hui à 543 millions d'euros.

En 2017, la Russie fait le pari de substituer ses importations

Parallèlement, les exportations de produits ukrainiens vers les pays membres de l'UE a augmenté de 16,2 % pour atteindre près de 2,3 milliards d'euros, les importations depuis l'Union européenne ayant augmenté de 13,4 % (2,6 milliards d'euros), témoigne la source.

En outre, sur les deux premiers mois de l'année 2017, le déficit du commerce extérieur a été réduit de 1,8 %.

