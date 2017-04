L'inaction des hauts fonctionnaires pourrait coûter à Kiev 3,6 mds USD

© AFP 2017 Mandel Ngan Quelle sera l’attitude de Trump envers l’économie chinoise?

Kiev risque de perdre les 3,65 milliards de dollars (3,44 mds EUR environ) que devait débloquer la Banque de développement de Chine en vue de moderniser l'infrastructure énergétique ukrainienne, écrit l'agence Reuters

La convention de crédit a été signée en 2012, mais le marché pourrait bien échouer suite à des actions non conciliées des ministres ukrainiens et de la compagnie pétro-gazière Naftogaz, indique la source.

En juin prochain, la partie ukrainienne devra présenter une liste de propositions de programmes d'investissements concrets, mais les ministères concernés n'ont toujours signé aucun projet gazier ou charbonnier potentiellement finançable par le prêt chinois, explique l'agence.

Le gouvernement ukrainien promet de proposer d'ici juin au moins un projet. Toutefois, on ignore pour le moment si la Banque de développement de Chine acceptera de fournir des fonds dans de telles conditions. Andreï Souproun, chef d'Uglesintezgaz (filiale de Naftogaz) doute que la partie ukrainienne ait le temps de formuler les propositions avant la date butoir.

« Le montant du crédit est énorme et le crédit est garanti par l'État. Un projet d'une telle envergure est politique, c'est pourquoi il exige une position commune des ministres de l'Économie, des Finances et de l'Énergie », a-t-il déclaré cité par l'agence Reuters.

Pour sa part, le vice-ministre des Finances du pays, Iouri Boutsa, a reconnu qu'il était impossible que toutes les propositions soient prêtes à temps. Il est toutefois convaincu que l'Ukraine parviendra à obtenir au moins une partie du crédit en question.

