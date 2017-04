Machine arrière: les USA réduiraient de 69% leur aide à l'Ukraine

Washington envisage de réduire de 69 % en 2018 son aide financière à l'Ukraine, relate le Foreign Policy, se référant à un texte budgétaire officiel du Département d'État.

Initialement, les États-Unis s'apprêtaient à octroyer à Kiev plus de 570 millions de dollars, mais le montant a finalement été réduit à 177 millions.

L'Ukraine n'est pas le seul pays à se voir refuser une partie de la somme prévue. L'aide débloquée pour plusieurs pays en voie de développement a également été diminuée.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite Aide à l’Ukraine: Washington réduit la voilure

Les sommes économisées seront consacrées au renforcement de la sécurité nationale des États-Unis, selon des médias.

Cette réduction d'aide financière avait été annoncée début avril par Bridget Brink, sous-secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires européennes et eurasiennes. L'ancien ambassadeur américain en Ukraine John Herbst avait lui aussi confirmé que l'assistance à Kiev serait réduite, l'expliquant par des raisons liées à la situation intérieure des États-Unis.

