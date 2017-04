L’accord russo-chinois sur la création d’un hélicoptère lourd prêt à 99%

Le texte de l'accord sur la création d'un hélicoptère lourd russo-chinois est prêt à 99 %, a déclaré samedi à Pékin Gui Congyou, directeur du département pour les affaires européennes et centrasiatiques du ministère chinois des Affaires étrangères.

« Le projet conjoint russo-chinois pour la conception d'un hélicoptère lourd avance bien. Nous nous préparons à signer un accord dont 99 % des articles sont déjà prêts. On peut s'attendre à une percée dans les discussions sur le texte du document », a indiqué le diplomate chinois devant les journalistes.

La Russie et la Chine créeront un long-courrier et un hélicoptère lourd

Les holdings Hélicoptères de Russie et China Aviation Industry Corporation (AVIC) ont signé en mai 2016 un accord-cadre de coopération sur la conception d'un hélicoptère lourd. La demande chinoise en hélicoptères de ce type pourrait dépasser 200 appareils d'ici 2040.

L'hélicoptère pèsera au décollage 38 tonnes et sera adapté pour l'exploitation 24 heures sur 24 dans les régions désertiques et montagneuses.

Selon Viktor Kladov, directeur du département pour la coopération internationale et la politique régionale du holding russe de hautes technologies Rostec, le prototype de l'hélicoptère lourd russo-chinois sera conçu d'ici 2018.

