Le Japon veut accroître ses importations de gaz naturel russe

Le Japon n'est pas content de sa dépendance excessive envers les importations de gaz et de pétrole depuis les pays proche-orientaux, a reconnu le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Hiroshige Seko.

« Le Japon achète traditionnellement la majeure partie de son pétrole et son gaz au Proche-Orient et nous sommes préoccupés par cette dépendance, car cette route est très dangereuse et exposée à de nombreux risques géopolitiques. Pour cette raison, nous avons besoin de nous assurer l'approvisionnement en énergie par un itinéraire du nord », a expliqué M. Seko dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Rossiya 24.

© Sputnik. Sergei Guneev Russie et Japon veulent augmenter la production de gaz à Sakhaline

Il s'agit notamment d'accroître les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe, a précisé le ministre. Toujours selon lui, la Russie et le Japon étudient aujourd'hui la possibilité de construire un gazoduc reliant les deux pays.

