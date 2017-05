L'Onu prédit une croissance de l'économie russe

© Sputnik. Ramil Sitdikov L'économie russe a surmonté la récession la plus grave depuis 20 ans

Des experts de la Commission économique et sociale de l'Onu pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) tablent sur une croissance de l'économie russe de 1,1 % en 2017 et de 1,4 % en 2018. Cependant, la croissance réelle reste exposée à des risques géopolitiques, avertissent les analystes.

Parmi les principaux moteurs de croissance, on cite les prix du pétrole relativement élevés et la stabilité accrue de la monnaie nationale russe, le rouble. Dans le même temps, il serait possible de renforcer davantage le potentiel de croissance par le biais de réformes structurelles visant à favoriser la concurrence et à moderniser les technologies de production, soulignent les experts de la CESAP.

En outre, la Commission s'attend à ce que les ex-républiques soviétiques du Turkménistan et de l'Ouzbékistan affichent respectivement une croissance de 6,5 % et de 7,4 % en 2017.

Le 18 avril dernier, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde avait déclaré que la Russie était parvenue à sortir d'une « situation compliquée » et à renouer avec la croissance. Selon les prévisions du FMI, en 2017, l'économie russe devrait progresser de 1,4 %.

