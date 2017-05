Trump réfléchit au rétablissement d'une loi bancaire de l'époque de la Grande Dépression

© AP Photo/ Andrew Harnik Quand la politique étrangère US obéit aux projets d'affaires d'Ivanka Trump

Comme il l'a lui-même confié dans un entretien à l'agence Bloomberg , Donald Trump réfléchit au possible rétablissement du Glass-Steagall Act, qui était en vigueur pendant la Grande Dépression, la crise économique des années 1930. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la loi en question interdisait aux banques de combiner les activités de dépôt et d'investissements.

« Je suis en train d'y réfléchir. Il y a des personnes qui voudraient revenir au système d'antan, n'est-ce pas ? Alors, nous allons l'examiner », a déclaré le dirigeant américain.

Au cours de sa campagne électorale, Donald Trump évoquait déjà une version modernisée du Glass-Steagall Act, connu également sous le nom de Banking Act, adopté en 1933 et instaurant l'incompatibilité entre les métiers de banque de dépôt et de banque d'investissement, le système fédéral d'assurance des dépôts bancaires et le plafonnement des taux d'intérêt sur les dépôts bancaires. La loi a été annulée en 1999 par l'administration de Bill Clinton.

