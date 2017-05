Poutine à Merkel: l’Allemagne reste le partenaire économique principal de la Russie

Après une rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel, le Président russe a fait état d'un partenariat économique fructueux entre les deux pays.

« La Russie est déterminée à renforcer la coopération avec la République fédérale d'Allemagne sur les principes du bénéfice réciproque, du respect, de l'égalité et de la prise en compte des intérêts de chacun. En dépit de certaines difficultés politiques et de la situation économique mondiale fluctuante, l'Allemagne reste le principal partenaire économique étranger de notre pays », a déclaré M. Poutine après la rencontre avec la Chancelière à Sotchi.

Il a en outre attiré l'attention sur l'augmentation des échanges commerciaux entre la Russie et l'Allemagne.

« Quant à la situation dans le commerce bilatéral, nous avons noté avec satisfaction la croissance des échanges commerciaux: entre janvier et février, son volume a augmenté de 43 %. Je note que l'Allemagne est le plus grand acheteur de gaz naturel russe, les livraisons de la Russie couvrent près de 35 % de la demande du marché allemand », a-t-il constaté.

