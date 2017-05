Traité de libre-échange bientôt entre la Russie et la Turquie?

Ankara a l'intention de conclure le plus tôt possible un accord de libre-échange avec la Russie, a déclaré le ministre turc de l'Économie, Nihat Zeybekci, au lendemain de la déclaration du Président russe Vladimir Poutine qui se félicitait d'annoncer que les relations entre Moscou et Ankara étaient rétablies.

« Après les négociations fructueuses d'hier, un nouveau partenariat avec la Russie prend sa source. Désormais, nous allons accélérer les relations entre la Turquie et l'Union économique eurasienne, ainsi que la signature de l'accord de libre-échange entre la Turquie et la Russie », a déclaré Nihat Zeybekci à la chaîne de télévision NTV.

Ce mercredi, le Président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, lors de la rencontre à Sotchi, ont adopté une solution complexe visant la suppression des mesures restrictives dans les échanges commerciaux entre les deux pays.

Les négociations ont abouti à la levée par Ankara des restrictions sur l'approvisionnement en blé russe. La Russie a pour sa part permis l'importation de l'oignon turc.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko, Pool La Russie investira 22 mds USD dans la construction de la centrale turque d’Akkuyu

Pour rappel, Moscou et Ankara ont traversé, fin 2015, une grave crise diplomatique. Le 24 novembre 2015, les forces aériennes turques ont abattu un bombardier russe Su-24 engagé dans l'opération antiterroriste en Syrie sous prétexte de violation de sa frontière nationale. L'incident a provoqué une brusque dégradation des relations entre la Turquie et la Russie, qui a notamment suspendu le régime sans visas entre les deux pays. Moscou a adopté des mesures de rétorsion contre Ankara.

Recep Tayyip Erdogan a présenté le 27 juin 2016 ses excuses pour le bombardier russe abattu précédemment.

Ensuite, le Président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur la levée des limitations à l'égard de la Turquie. M. Poutine a toutefois précisé que l'embargo russe sur les tomates turques restait pour le moment en vigueur, de même que les restrictions de visa pour les ressortissants turcs. Il n'a pas donné de calendrier pour la levée de ces sanctions.

