Or ou bitcoins: «le mieux serait d’investir dans différents instruments»

Tout investisseur peut soit sécuriser sa fortune actuelle soit la faire fructifier par la spéculation, a déclaré à Sputnik Philip Klinkmüller, de Hopf-Klinkmüller Capital Management, à Stuttgart.

« Si l'investisseur veut, dans la mesure du possible, conserver ses capitaux, il doit acheter des métaux précieux, dont l'or. Quoi qu'il en soit, il doit bien se rendre compte que cela ne lui permettra pas d'augmenter sa fortune », a précisé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'expliquer que dans ce cas précis, l'investisseur ne ferait qu'acheter de l'or afin de protéger ses capitaux.

Somme toute, les financiers sont unanimes pour estimer que l'or constitue l'investissement le plus sûr, ce métal étant relativement stable face aux fluctuations inflationnistes.

M. Klinkmüller avertit cependant que l'or, et surtout en grande quantité, est un actif très peu mobile et entraînant certaines dépenses liées entre autres à son stockage, à son transport et à sa vente.

« Nous ne jugeons pas raisonnable d'investir dans l'or à des fins spéculatives. L'or ne doit que garantir la sécurité des capitaux déjà accumulés », a-t-il souligné.

Un autre interlocuteur de Sputnik, Jochen Stanzl, analyste principal de CMC Markets en Allemagne et en Autriche, a rappelé que tout au long des années, le prix de l'or était lié au cours du dollar américain.

« Quand le dollar monte, le prix de l'or baisse et vice-versa. Et tous ceux qui investissent dans l'or en dépendent », a-t-il souligné.

M. Stanzl a par ailleurs évoqué de nouveaux instruments, notamment la devise virtuelle que sont les bitcoins, et de nouvelles technologies, dont la chaîne de blocs, système d'organisation d'une base de données distribuée, sécurisée et transparente, qui fonctionne sans organe central de contrôle.

Néanmoins, il n'a pas recommandé d'investir tout le capital disponible dans un seul instrument, qu'il s'agisse de l'or ou des bitcoins.

« Le mieux serait d'investir dans différents instruments », a conclu le spécialiste des finances.