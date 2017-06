175 moyen-courriers russes MC-21 seront bientôt livrés à Aeroflot

La corporation Irkout, concepteur et constructeur du moyen-courrier MC-21, a signé avec la compagnie aérienne Aeroflot un contrat de livraison de 175 appareils, a annoncé le gouverneur de la région d'Irkoutsk Sergueï Levtchenko.

«L'usine aéronautique d'Irkoutsk joue un rôle clé dans la mise au point du moyen-courrier MC-21. Actuellement, le nouvel appareil a subi deux tests de vol. Sa production en série devrait commencer en 2018. La corporation Irkout a signé des contrats fermes pour la livraison de 175 moyen-courriers MC-21. Le client principal est la compagnie aérienne Aeroflot », a indiqué le gouverneur.

Destiné au transport de 150 à 211 passagers, le MC-2 est équipé des systèmes de bord les plus avancés développés par les meilleurs fabricants russes et occidentaux. Cet avion de ligne est proposé aux clients avec deux types de moteurs au choix: le PW1400G de l'Américain Pratt & Whitney ou le PD-14 de la Corporation russe unifiée de construction de moteurs. Les moteurs de la nouvelle génération consomment moins de carburant et sont moins bruyants. Il est à souligner qu'ils sont conformes aux possibles exigences futures relatives à la protection de l'environnement.

L'avion est destiné à remplacer dans l'avenir lesTupolev, les Yakovlev et les Antonov.