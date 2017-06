L’Argentine compte acheter trois hydravions russes Be-200

Le ministère argentin de la Défense et la société de construction aéronautique TANTK Beriev de Taganrog ont signé un document prévoyant l'achat par l'Argentine de trois avions amphibies Beriev Be-200 lors du salon aérospatial du Bourget, en France, a annoncé mercredi le service de presse du Consortium aéronautique unifié russe (OAK).

«Le secrétariat pour la logistique et la gestion des situations d'urgence du ministère argentin de la Défense et le groupe TANTK Beriev ont signé un mémorandum de compréhension dans le cadre du salon international de l'aéronautique et de l'espace Paris-Le Bourget 2017. Le mémorandum porte sur la livraison de trois avions amphibies Be-200 et la création d'un centre de maintenance technique d'avions et d'une unité aérienne pour les situations d'urgence en Argentine», a indiqué OAK dans un communiqué.

La délégation argentine a en outre accepté l'invitation à se rendre au salon aérospatial international MAKS-2017 qui aura lieu à Joukovski, dans la région de Moscou.

L'avion polyvalent Beriev Be-200 est conçu sur la base du plus grand avion amphibie à réaction du monde, l'A-40 Albatros. Sa version de base est destinée à combattre les feux de forêt, mais l'appareil peut également transporter des passagers (version Be-210) et du fret, patrouiller les zones côtières, effectuer des opérations de recherche et de sauvetage et d'autres missions.

L'avion Be-200 est capable de développer une vitesse allant jusqu'à 700 km/h et peut se poser indifféremment sur l'eau et sur le sol.