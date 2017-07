Turkish Stream: la Bulgarie et la Serbie veulent signer

La Bulgarie compte signer mardi un accord avec la Serbie sur la livraison de combustible bleu via le gazoduc Turkish Stream, a déclaré le Premier ministre bulgare Boïko Borissov.

«Nous avons signé une feuille de route il y a quelques semaines. Cela fait 15,7 milliards de mètres cubes (volume des livraisons de gaz, ndlr.) Et demain, nous allons signer un accord similaire avec la Serbie. Nous obtiendrons un débit de 10 milliards de mètres cubes de gaz de Bulgarie en Serbie», a indiqué Boïko Borissov.

Récemment, la Hongrie et le groupe russe Gazprom ont signé un accord sur la livraison de gaz via le pipeline Turkish Stream. Selon l'agence MTI, la Hongrie a préféré «l'itinéraire du sud» à d'autres voies d'approvisionnement en gaz, qui passaient notamment par le territoire de la Roumanie et de la Croatie voisines.

La Russie et la Turquie ont décidé de construire le gazoduc Turkish Stream suite à la décision russe d'abandonner le projet South Stream provoquée par la position hostile de l'Union européenne. L'accord prévoit la construction de deux conduites d'une capacité de 15,75 milliards de m3 chacune. Le gazoduc Turkish Stream doit relier la Russie à la partie européenne de la Turquie et à la frontière grecque par le fond de la mer Noire.