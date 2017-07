De retour au salon MAKS, grand-messe de l’industrie aéronautique qui regroupe cette année plus de 770 entreprises d’une trentaine de pays, l’entreprise belge Asco Industries mise à l’avenir sur des contrats et constate une évolution positive du secteur aéronautique russe.

En 10 ans, l'aéronautique russe a affiché une évolution positive, a déclaré dans un commentaire à Sputnik Dirk Braem, responsable des appels d'offres et des nouveaux programmes au sein de la société belge Asco Industries, présent au salon aérospatial MAKS 2017 qui se déroule du 18 au 23 juillet dans la région de Moscou.

Selon l'interlocuteur de l'agence, l'entreprise avait déjà assisté au salon aérospatial russe en 2007 et cette année a pris la décision d'y revenir. Or, en 10 ans, les choses ont évolué.

«Il y a une évolution positive dans l'aéronautique russe. Il y a le développement particulièrement d'un projet d'avion sino-russe […] et on voudrait y participer avec notre expérience dans des polymères et dans les composites», a-t-il indiqué au correspondant de Sputnik France durant le salon.

M.Braem reconnaît qu'il est prématuré de parler de possibilités de conclure des contrats, l'appareil étant encore en stade de la conception, mais à long terme cet espoir existe.

​«C'est un avion qui va venir, qui va voler et on est encore dans les premiers pas. Mais on essaie évidemment de faire des bons contacts et faire évoluer ces contacts pour enfin arriver à des contrats», a-t-il encore ajouté.

​Inauguré par le Président russe Vladimir Poutine, le Salon aérospatial international MAKS 2017 a ouvert ce mardi ses portes dans la ville de Joukovski, avec son spectacle aérien. Organisé traditionnellement en août, le salon se déroule cette année en juillet. Plus de 770 entreprises y participent, dont 140 viennent de 30 pays étrangers.