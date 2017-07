Pékin achètera à Moscou quatre hélicoptères Mi-171E

Moscou exportera vers la Chine quatre hélicoptères de transport Mi-171E, type le plus populaire parmi les hélicoptères moyens polyvalents et de transport.

La Russie fournira à la Chine, en 2018, quatre hélicoptères Mi-171E, a déclaré aux journalistes vendredi le directeur de Rosoboronexport (agence russe chargée des exportations du complexe militaro-industriel) Alexandre Mikheev.

© Photo. Emergencies Ministry RF Des hélicoptères russes s'envolent pour la Chine

Le montant du contrat n'a pas été précisé.

«Nous avons signé un contrat de livraison en Chine d'un lot supplémentaire d'hélicoptères de transport Mi-171E et de matériel qui y est rattaché. Nos partenaires recevront quatre appareils. Le contrat sera accompli en 2018», a déclaré le responsable, cité par le service de presse de l'agence.

En marge du salon aérospatial MAKS-2017, Rosoboronexport a en outre conclu avec la Chine un contrat de livraison, en 2018, de quatre moteurs droits de l'hélicoptère VR-2500, selon lui.

© Sputnik. Dmitry Korobeinikov Avions et hélicoptères russes dernier cri pour la Chine

L'hélicoptère Mi-171E est une version de transport de l'appareil de ce type livré à l'étranger. Il est exploité avec succès dans les pays d'Asie du Sud-Est, et notamment en Chine.

Les hélicoptères de type Mi-17 sont depuis 10 ans les plus exportés parmi les hélicoptères moyens polyvalents et de transport. Plus de 800 appareils ont été exportés pendant cette période. En 30 ans, plus de 4.000 hélicoptères Mi-17 ont été exportés dans plus de 100 pays.