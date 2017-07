Nouvelle route de la soie: pourquoi Pékin investit en masse dans la Syrie

Les compagnies chinoises publiques et privées envisagent d'investir deux milliards de dollars dans l'économie de la Syrie. L'argent sera consacré à la reconstruction des systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité, des routes et des maisons.

La Chine, qui s'attend à une fin imminente de la guerre en Syrie, ne manquera pas de profiter de contrats juteux avec ce pays, qu'elle se hâte d'ailleurs de conclure, estiment des experts.

Depuis 2014, Pékin met au point un projet nommé «Nouvelle route de la soie», une liaison ferroviaire qui permettrait de déplacer frets et passagers entre la Chine et l'Europe. L'un de ses corridors devant passer par la Syrie, Pékin a beaucoup investi dans ce pays, mais en 2011, la guerre a éclaté, portant un grand préjudice économique à la Chine. Celle-ci a donc commencé à soutenir diplomatiquement Bachar el-Assad, tout en évitant une confrontation ouverte avec Washington.

© AP Photo/ Xinhua News Agency/Wu Dengfeng La Chine construit sa première base militaire à l’étranger

À présent, Pékin songe à nouveaux aux investissements en Syrie. «La Chine ne se contente pas de construire des chemins de fer ou des lignes à haute tension, elle le fait selon ses propres technologies, ce qui veut dire que la maintenance de cette infrastructure nécessitera des spécialistes chinois. On peut qualifier cela de stratégie à long terme de part de la Chine», a indiqué à Sputnik Dmitri Abzalov, président du Centre des communications stratégiques.

Outre les contrats juteux, la Syrie attire Pékin par les ressources d'hydrocarbures prospectées dans les environs de Deir ez-Zor. Avant 2011, les investissements chinois en Syrie se concentraient essentiellement dans le domaine pétrogazier.