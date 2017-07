La Crimée a augmenté le nombre des vins russes de qualité

Les vins de Crimée déferlent sur les nouveaux marchés russes. Depuis leur arrivée, le nombre des vins de qualité dans le pays a doublé, signale le curateur du festival international In Vino Veritas, Dmitri Kovalev dans une interview accordée à Sputnik.

«La Crimée élargit sa présence sur les marchés russes. Les vins de Crimée ont permis de doubler le nombre de vins de qualité en Russie. Kouban est présente, le Don dans une moindre mesure. Aujourd'hui, en Russie, la croissance est là: des entreprises viticoles intéressantes apparaissent dans les républiques du Caucase, dans la région de Samara», signale Dmitri Kovalev.

Selon le spécialiste, le climat de la Crimée en fait l'une des meilleures régions viticoles du monde.

Le festival international du vin et de la gastronomie In Vino Veritas s'est tenu du 21 au 23 juillet.