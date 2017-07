Comment sont fabriqués les «cœurs» des avions russes

L’année dernière, la société russe de construction de moteurs d'aviation UEC Saturn a célébré son centenaire. Sputnik a eu la chance de visiter ce motoriste aéronautique et de voir sur place la production de «cœurs» pour les avions civils et militaires en Russie.

Depuis déjà 101 années, UEC Saturn, qui fait partie du groupe public russe de hautes technologies Rostec, équipe les avions de moteurs puissants et modernes. Parmi ses réussites des dernières années, on retiendra la production en série du PowerJet SaM146, moteur équipant les appareils commerciaux Soukhoi SuperJet 100.

© Sputnik. Ekaterina Nenakhova

Ce projet a été lancé et fonctionne toujours dans le cadre de la coopération avec le groupe français Safran, un partenaire majeur du secteur aéronautique russe, qui fournit les «parties chaudes» des moteurs.

© Sputnik. Ekaterina Nenakhova La société russe de construction de moteurs d'aviation UEC Saturn

Tout le processus d'assemblage et de tests des moteurs est réalisé à l'usine Saturn de Rybinsk, ville dans la région de Iaroslavl.

Quant à la fabrication des SaM146, elle concerne la joint-venture VolgAero, fondée en 2005 spécialement pour produire en série des éléments et des blocs pour moteurs d'aviation par UEC Saturn et la Société nationale française d'étude et de construction de moteurs d'aviation (Snecma), faisant partie du groupe Safran.

© Sputnik. Ekaterina Nenakhova La société russe de construction de moteurs d'aviation UEC Saturn

En 2014, UEC Saturn a été la première entreprise russe à recevoir le certificat de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), ce qui lui a donné le droit d'entretien et de réparation des moteurs SaM146. Comme l'AESA est appelée à promouvoir les plus hauts standards de sécurité et de qualité, cette certification est une reconnaissance internationale pour UEC Saturn.

© Sputnik. Ekaterina Nenakhova La société russe de construction de moteurs d'aviation UEC Saturn

«Nous insistons non seulement sur le contrôle qualité, mais aussi et surtout sur les procédures et l'organisation de travail, requises par l'AESA», a déclaré à Sputnik Mikhaïl Berdennikov, directeur du projet SaM146.

© Sputnik. Ekaterina Nenakhova

Un autre interlocuteur de l'agence, le directeur de la production à VolgAero Vladimir Stogov a souligné pour sa part que la spécialisation plutôt étroite de l'entreprise avait un impact très favorable sur la compétitivité de sa production sur les marchés extérieurs.

L'avion moyen-courrier de 100 places, le SuperJet 100 (SSJ-100) motorisé par UEC Saturn est actuellement en exploitation en Russie, au Mexique, en Thaïlande, au Kazakhstan et en Irlande.