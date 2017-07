Conquête du marché hautement concurrentiel du micro à l’aide de technologies soviétiques

L’amour du son de qualité a poussé le musicien américain David Brown et le fan russe de son groupe Brazzaville Pavel Bazdyrev à créer en Russie une usine de fabrication de micros, en faisant appel aux technologies soviétiques. Ils ont confié à Sputnik qu’en quatre ans, leur entreprise avait gagné les cœurs des professionnels à travers le monde.

Fabriqués dans la ville russe de Toula, les micros Soyouz se vendent à présent dans le monde entier, y compris en France, en Allemagne et aux États-Unis, et ont déjà servi à enregistrer les derniers albums de Coldplay et Radiohead, ont annoncé à Sputnik les fondateurs de la marque qui a réussi à pénétrer un marché hautement concurrentiel.

© Sputnik. SU-021, micros fabriqués à Toula pour Sputnik

«90% de nos micros dorés Soyouz sont exportés vers l'étrangers, principalement aux États-Unis où nous avons ouvert notre bureau en 2016», a raconté Pavel Bazdyrev.

Et d'ajouter qu'il avait fait la connaissance du chanteur du groupe Brazzaville, David Brown, en 2013, à Krasnodar, après un concert et lui avait proposé de venir jouer à Toula, sa ville natale.

© Sputnik. Alexander Utkin David Brown, chanteur du groupe Brazzaville

Plus tard, ils ont décidé de fabriquer un micro selon la bonne vieille méthode soviétique, mais avec un design contemporain. L'Américain s'est chargé du design et du marketing, ayant conçu le premier micro produit par Soyouz: le SU-017, et c'était en quelque sorte le début de cette grande aventure.

«À quoi les gens pensent-ils quand on leur dit Russie? En premier lieu aux coupoles dorées des églises, aux missiles et aux satellites. J'ai donc utilisé ces éléments dans le design», a expliqué le musicien, soulignant qu'il voulait par ailleurs insister sur la grandeur de la Russie en matière de sciences et de technologies.

Selon ce dernier, le nom Soyouz, visuellement, est aussi efficace en lettres cyrilliques qu'en caractères latins, et le prix du micro était en plus très compétitif.

© Photo. Soyuz Le fan russe de son groupe Brazzaville Pavel Bazdyrev

Pour Rossiya Segodnya, l'entreprise de Toula a fabriqué un lot limité de micros aux couleurs et logo de ce groupe multimédia.

«Les studios de radio Sputnik utilisent trois modèles de nos micros», a indiqué le cofondateur russe de l'entreprise.

Comme les micros Soyouz sont entièrement assemblés à la main, ils sont impossibles à copier. David Brown continue à faire la promotion du micro Soyouz, que ce soit sur les réseaux sociaux, lors de ses concerts ou auprès de tous ses contacts dans l'industrie musicale.

Soyuz Le SU-017, leader des ventes

Peu à peu, les commandes se multiplient, et les fondateurs de l'entreprise contactent les distributeurs d'équipement musical pour promouvoir les ventes à l'international. Tout en travaillant avec les détaillants, Soyouz vend sa production à des studios privés petits et grands, à des particuliers enregistrant chez eux ou dans leur garage, mais aussi à des salles de concert, des établissements de formation et des radios.