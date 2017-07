Hélicoptère russe Мi-171А2: «C’est la Kalachnikov de l’aviation»

Les moteurs de l'hélicoptère Mi-171A2, appareil plus performant que son prédécesseur le Mi-171A1, sont plus fiables en exploitation dans la haute montagne, par les grandes chaleurs et lors d'une forte humidité, a déclaré à Sputnik Dmitri Zouïkov.

«C'est un excellent appareil pour des régions telles que le Proche-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Il a pris tout le meilleur des Mi-8 et Mi-17, en empruntant les derniers acquis technologiques tant russes qu'étrangers. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est de fabrication russe, ce qui nous permet d'en exporter sans nous soucier des sanctions quelles qu'elles soient», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que l'hélicoptère polyvalent Mi-171A2 pouvait prendre à son bord 24 passagers et se transformait facilement en cargo pendant 30 à 40 minutes tout au plus.

«Les constructeurs du Mi-171A2 ont beaucoup travaillé sur sa sécurité […], puisant dans la riche expérience d'exploitation de cette famille d'hélicoptères russes dans les régions à accès difficiles et tropicales, dans la haute montagne et au-dessus de la mer», a poursuivi le spécialiste.

Selon ce dernier, au moment du lancement du projet en 2009-2010, les concepteurs ont consulté tous les exploitants des Mi-8/17 pour prendre en compte toutes leurs critiques et tous leurs souhaits lors de la mise au point du 171.

«La famille des Mi-8 vole aujourd'hui au Vietnam, en Indonésie, au Laos et au Cambodge, ainsi qu'en Inde et en Chine. En tout, dans plus d'une centaine de pays. Et tous ceux qui les pilotent nous disent: "C'est la Kalachnikov de l'aviation". En effet, c'est une plateforme excellente qui peut être modernisée à l'infini et adaptée aux exigences de tel ou tel client», a conclu l'interlocuteur de Sputnik.

Le holding Hélicoptères de Russie fait partie de la société publique russe Rostec.