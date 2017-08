La Russie et la France parmi les pays les plus performants en matière d’innovation

En analysant de nombreux critères du développement de l'économie, de la société, des sciences et de l'éducation dans les pays industrialisés, des spécialistes allemands ont établi le classement des meilleurs élèves en matière d'innovation. La France et la Russie y occupent respectivement les 15ème et 27ème rangs.

La Russie occupe le 27ème rang sur 35 du classement des pays industrialisés en matière d'innovation. La Suisse (75 points) arrive en première position, selon une étude Indice de l'innovation 2017 menée par l'Académie des sciences techniques allemande (Acatech) et l'Union fédérale de l'industrie allemande (BDI).

© Sputnik. Mixim Blinov La Russie première économie européenne en 2050, selon PwC

Après avoir analysé 38 indicateurs relatifs à l'économie, la science, l'éducation et la société, les auteurs de cette étude ont placé dans le top 5, après la Suisse, Singapour (70 points), la Belgique (58 points), l'Allemagne (55 points) et la Finlande (54 points). Les États-Unis occupent le 11ème rang avec 51 points.

Grâce aux bons indicateurs en matière d'enseignement et au niveau du financement de la science, la Russie engrange 12 points et se classe entre l'Italie (18 points) et la Pologne (11 points), qui se retrouvent respectivement aux 26ème et 28ème rangs. La Chine occupe la 25ème place avec 19 points. Quant à la France, elle comptabilise 48 points et occupe le 15ème rang.

Tout en bas de la liste, on trouve le Brésil, précédé de l'Inde et du Mexique qui n'ont récolté aucun point.