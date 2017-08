4.000 dollars, nouveau record pour le bitcoin

La crypto-monnaie la plus populaire du monde, le bitcoin, a atteint des sommets historiques: son taux a dépassé les 4.000 dollars, et la capitalisation boursière a dépassé 67 milliards de dollars, selon les données de la plate-forme commerciale Coinmarketcap.

En 24 heures, le prix du bitcoin a augmenté de 10,52%, tandis que celui du Bitcoin cash a chuté de 4,34%. Le 1er août, le bitcoin a été divisé en deux monnaies distinctes, Bitcoin (BTC) et Bitcoin cash (BCC ou BCH), en raison du fait que les développeurs ont échoué à résoudre leurs divergences sur la question des logiciels.

Le bitcoin a depuis longtemps été considéré comme l'une des devises les plus instables à échanger sur les marchés financiers. Dû au fait qu'il y en a relativement peu et aux controverses et aux chocs que la monnaie a dû essuyer pendant sa courte vie, le bitcoin a tendance à monter et à descendre en flèche très rapidement et par gros montants.

Inventé en 2009, le bitcoin est la plus importante monnaie électronique décentralisée avec une capitalisation supérieure à 6 milliards d'euros. Son créateur répond au pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le premier échange d'une marchandise réelle contre des bitcoins a été enregistré en 2010.

Le système fonctionne sans autorité centrale, ni administrateur unique, mais de manière décentralisée grâce au consensus de l'ensemble des nœuds du réseau. L'émission de Bitcoins est limitée à 21 millions d'unités. Les internautes peuvent acquérir des Bitcoins sans décliner leur identité.