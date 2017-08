Qui est le plus grand mangeur de glace dans l’UE?

© Sputnik. Алексей Никольский Poutine craque pour son péché mignon et le partage avec sa délégation au salon MAKS

Les fabricants italiens ont produit 595 millions de litres de crème glacée l'année dernière, soit 19% de la production totale de l'UE, ce qui équivaut à 6,8 milliards de boules de glace, selon les statistiques officielles, ce qui fait de l’Italie le plus grand producteur de glace en Europe.L’Allemagne arrive deuxième avec 515 millions de litres produits.

Malgré cette production impressionnante, l’Italie ne peut pas se vanter de ses chiffres d’exportation de ce produit sucré car la plupart de la crème glacée est consommée par les nationaux.

En moyenne, chaque Italien consomme plus de 100 boules de glace par an, ce qui est la consommation la plus élevée d’Europe. Aussi, l’Italie est-elle classée cinquième pour ses exportations de crème glacée.

Plus de 19.000 magasins de glaciers sont ouverts dans le pays et ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Bien que la plupart de ces enseignes soient de petites productions familiales, leur chiffre d’affaires combiné représente un total de 1,4 milliard d'euros par an, selon un rapport d'août de l'organisation commerciale Confcommercio.