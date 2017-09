Schröder à la tête de Rosneft: l’amitié avec Poutine ne serait pas la seule raison

Gerhard Schröder, chancelier fédéral allemand de 1998 à 2005, devrait permettre au Président russe Vladimir d’améliorer les relations avec l’Allemagne grâce à sa nomination vendredi au poste de président du conseil d’administration du groupe pétrolier Rosneft, affirme la chaîne de télévision allemande N24.

Rosneft, visé par les sanctions occidentales depuis 2014, «espère que Gerhard Schröder l’aidera à améliorer son image et à ouvrir la porte vers l’Occident. Ce projet de Vladimir Poutine pourrait se réaliser, parce qu’il y a beaucoup de gestionnaires en Allemagne qui souhaitent améliorer les relations bilatérales avec la Russie. Et M.Schröder est mieux placé pour atteindre cet objectif qu’un responsable russe qui n’a rien à voir avec l’Allemagne», a indiqué un correspondant de la chaîne, Christoph Wanner.

Selon N24, l’amitié qui lie M.Schröder avec M.Poutine, ce qui lui a valu de vives critiques en Allemagne, serait un autre facteur qui explique l’arrivée de l’ex-chancelier allemand au groupe Rosneft. M.Schröder a soutenu M.Poutine sur la scène internationale en 2000-2002.

«À l’époque, on disait souvent à l’Occident: "Qui est M.Poutine?". Gerhard Schröder l’a traité en ami. Et M.Poutine ne l’a pas oublié. Cette amitié politique s’est progressivement transformée en liens d’amitié personnels», rappelle M.Wanner.

Ex-chancelier social-démocrate de l'Allemagne, Gerhard Schröder travaille pour le groupe gazier russe Gazprom depuis qu’il a quitté la chancellerie et la vie politique en 2005. Il est à la tête du comité d'actionnaires de la société contrôlée par Gazprom exploitant le gazoduc Nord Stream, qui distribue le gaz russe à l'Allemagne via la mer Baltique. Gerhard Schröder a adopté deux enfants en Russie, Viktoria et Gregor, en 2004 et 2006.