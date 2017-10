Les réserves en gaz de la Russie surpassent celles de l’Iran et du Qatar

Les réserves de gaz de la Russie sont les plus importantes du monde. Selon innov.ru, elles sont estimées à presque 50 trillions de m3.

Les réserves de gaz de la Russie la placent en tête de la liste des puissances gazières. Dans ce classement, elle devance l'Iran et le Qatar.

Le sous-sol de la Russie renferme, selon les dernières estimations, 50,4 trillions de mètres cubes de gaz. L'Iran dispose de 33,7 trillions de mètres cubes de réserve de gaz; le Qatar, de 24,7 trillions de mètres cubes.

Le Turkménistan et les États-Unis comptent parmi les cinq leaders. Viennent ensuite l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Venezuela, le Nigéria et l'Algérie qui complètent la liste des 10 plus grands puissances gazières de la planète.