Le FMI dresse la liste des pays qui bénéficieraient du réchauffement climatique

© Photo. Pixabay Comment le réchauffement climatique transforme la Russie en superpuissance agricole

Selon un rapport du Fonds monétaire international ( FMI ), le réchauffement climatique aura un impact positif sur la croissance économique de certains pays. Parmi eux, la Mongolie augmenterait son PIB de 1,4% (le meilleur résultat); l'Islande de 1%; la Finlande de 0,9%; la Russie de 0,8%.

La Norvège, le Canada, l'Estonie, le Kazakhstan et la Lettonie bénéficieront également des changements climatiques.

Cela ne veut évidemment pas dire que tous ces pays se transformeront en paradis tropicaux. Les chercheurs ont établi leurs estimations sur la base de variations de température assez insignifiantes enregistrées dans le passé. C'est pourquoi, personne ne peut savoir exactement ce qui se passera si, dans le futur, la température moyenne est la plus élevée que l'humanité ait jamais connue.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Le réchauffement climatique affectera la navigation aérienne

Des pays en voie de développement de régions chaudes, où la majorité de la population mondiale habite, souffriraient plus fortement de l'augmentation de la température moyenne.

Selon Bloomberg, d'autres experts prévoient que les catastrophes naturelles seront plus fréquentes et que le réchauffement climatique provoquera de nouvelles migrations et la diffusion d'épidémies.

«Néanmoins, des informations laissent à penser que la Russie, au moins au début, bénéficierait involontairement de ce qui sera une injustice à l'échelle de la planète. Les pays émergents du sud subiraient de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, principalement provoqué par les pays développés. En même temps, des États du nord engrangeraient des revenus inattendus», conclut le rapport.