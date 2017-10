Le gazoduc Turkish Stream pourrait bifurquer vers la Serbie

Dès 2019, la Serbie pourrait être alimentée en gaz par le Turkish Stream, a déclaré le Président turc Recep Tayyip Erdogan à l’issue d’un entretien avec son homologue serbe Aleksandar Vucic. On ne sait toutefois pas où Belgrade trouverait les fonds pour construire le tronçon depuis la Bulgarie, selon un expert dans le domaine de l’énergie.

Il serait bon que la Turquie trouve son intérêt à financer la construction de ce tronçon du gazoduc, a estimé l'experte Jelica Putnikovic dans un entretien accordé à Sputnik.

© Sputnik. Aleksandar Milacic Belgrade s’attend à ce que le 2e pipeline Turkish Stream traverse la Serbie

«Il va sans dire qu'Ankara veut toucher le plus d'argent pour le transit de gaz par le territoire turc. Plus il y transitera de gaz, plus les recettes seront élevées», a expliqué l'interlocutrice de l'agence.

Et d'ajouter que la construction de gazoducs n'était pas qu'une question économique, mais aussi politique.

«Turkish Stream pourrait contribuer à une certaine normalisation des relations entre les pays balkaniques», a estimé Mme Putnikovic, rédactrice de Balkan Magazin.

Un autre interlocuteur de Sputnik, le vétéran de la diplomatie serbe Srecko Djukic, a supposé pour sa part que la Turquie pourrait financer du moins partiellement le tronçon européen du Turkish Stream.

«La situation n'y est pas simple, vu les tensions qui règnent à présent dans les relations entre l'Union européenne et Ankara», a-t-il reconnu.

La Russie et la Turquie ont décidé de construire le gazoduc Turkish Stream, le deuxième gazoduc russo-turc, après que l'hostilité de l'Union européenne au projet South Stream a incité la Russie à en abandonner la réalisation. Le gazoduc Turkish Stream doit relier la Russie à la partie européenne de la Turquie et à la frontière grecque par le fond de la mer Noire. Le tronçon sous-marin du pipeline sera long d'environ 910 km. Le coût du projet était initialement évalué à 11,4 milliards d'euros.