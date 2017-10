Rosneft-ENI: les relations en plein essor malgré la guerre des sanctions

Le géant russe du pétrole Rosneft a finalisé un contrat d’achat à l’italien ENI de 30% du champ de gaz de Zohr, au large de l’Égypte. C’est le plus grand gisement en Méditerranée, dont les réserves sont évaluées à plus de 850 milliards de mètres cubes. Le politologue italien Marco Valerio Solia parle à Sputnik de la portée géopolitique du marché.

C'est une nouvelle très importante du point de vue économique et encore plus importante sur le plan géopolitique, car il s'agit de la stratégie de l'Italie dans cette partie du monde, a déclaré Marco Valerio Solia à Sputnik.

«ENI a toujours entretenu d'étroits rapports tant avec Rosneft qu'avec Gazprom. Il y a quelques années, ENI et Rosneft ont signé un accord d'activités communes dans certaines zones des mers Noire et de Barents, et les 30% du champ de gaz le plus grand en Méditerranée, cédés à la Russie, c'est une nouvelle preuve d'un partenariat pragmatique à long terme, avantageux pour les deux parties», a souligné l'interlocuteur de Sputnik.

Et d'ajouter que, pour sa part, l'Italie était toujours disposée à approfondir sa vieille amitié avec la Russie malgré le contexte international compliqué.

«La question énergétique est déterminante dans la géopolitique, ni l'industrie ni les forces armées ne pouvant exister sans cet élément», a souligné M.Solia.

Il a rappelé que certaines organisations internationales, notamment l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), pouvaient l'instrumentaliser pour influer sur la politique mondiale en fonction de leurs propres intérêts.

Le marché conclu entre l'italien ENI et le numéro un du pétrole russe Rosneft s'élève à 1,125 milliard de dollars.