L’ancienne pièce d’une livre sterling retirée de la circulation au Royaume-Uni

Les pièces rondes d'une livre sterling seront retirées de la circulation et ne seront plus échangées, informe le Trésor britannique. Elles seront remplacées par de nouvelles pièces à 12 pans coupés en métal jaune et blanc.

Selon Andrew Jones, secrétaire exécutif du Trésor, les Britanniques ont déjà échangé 1,2 milliard de vieilles livres (1,35 milliard d' euros ) soit l'équivalent en poids de 900 Routemasters, les célèbres bus britanniques à deux niveaux, ou 3.500 éléphants.

La décision de mettre en circulation les nouvelles pièces, plus sûres et mieux sécurisées, a été prise pour lutter contre les contrefaçons. Restaient toutefois de nombreuses préoccupations, comme le fait que les vieilles livres sont tellement nombreuses qu'elles ne seraient pas échangées à temps.

«Je ne savais pas que cela se passerait cette semaine. Cela veut dire que je vais devoir tout échanger, mais j'ai beaucoup de ces pièces», a expliqué aux journalistes un Londonien.

Les caissiers des supermarchés Waitrose sont informés des changements.

«Oui, je sais. Si vous avez des vieilles pièces, je peux vous les échanger», a déclaré un collaborateur du magasin de la rue Kensington High Street.

Pour les acheteurs, le principal problème est que les nouvelles livres sterling à 12 facettes ne sont pas adaptées aux chariots de supermarchés. Ce n'est pas le seul problème. Certains vieux appareils de parking n'acceptent pas encore les nouvelles livres.

La vieille livre ronde est en circulation depuis 1983. Presque un tiers des pièces sont considérées comme fausses.

Selon la Monnaie royale, la nouvelle livre sterling est la plus sécurisée au monde. Ces 12 pans coupés la rendent reconnaissable même au toucher. Le rayon intérieur de la pièce a des micro-inscriptions, une de la date de mise en distribution, d'un côté et «une livre», de l'autre. De plus, un détail caché est incorporé à la pièce pour la protéger de la contrefaçon.