Les investissements en hausse en Russie au cours des 9 premiers mois de l'année

Les investissements en Russie sont allés croissant de janvier à septembre, a annoncé ce mardi Maxime Orechkine, le ministre russe du Développement économique.

«L'agence des statistiques de Russie, Rosstat, a récemment revu à la baisse les chiffres dans le bâtiment, ce qui signifie que le secteur ne fait que commencer à se relever et qu'il assurera la croissance économique l'année prochaine. Nous nous attendons à l'intensification de l'activité d'investissement que nous constatons dès aujourd'hui: plus de 4% au cours des neuf premiers mois de l'année. Toutes ces tendances permettront [à l'économie, ndlr] d'atteindre des rythmes de croissance de plus de 2% en 2018», a indiqué Maxime Orechkine dans une interview à la chaîne de télévision Rossiya 24.

Il a fait remarquer que l'économie russe se rétablissait et qu'elle s'engageait sur une nouvelle trajectoire de croissance.

«Nous constatons une hausse: de 2,5% au second trimestre [de l'année, ndlr] et de 2,1% au troisième. Nous constatons qu'il existe encore des secteurs en voie de redressement», a-t-il ajouté.