Les «Patriots» russes débarquent au Mexique

Le fabricant russe d'automobiles UAZ commencera à court terme les livraisons du modèle UAZ Patriot au Mexique, a déclaré le directeur des exportations de l'entreprise Andrey Dorofeyev, lors de la réunion de la commission d'affaire «Le dialogue industriel et commerciaux entre la Russie et le Mexique » à Mexico.

«Cette automobile n'est pas représentée au Mexique, mais nous en planifions la livraison dans les mois à venir. Le Mexique, c'est un pays de pick-ups, ils sont nombreux là-bas. Le Mexique est notre pays, nous y sommes voués au succès et dans les deux mois à venir vous verrez cette automobile dans les rues», a déclaré M.Dorofeyev.

​

Selon le ministère russe de l'Industrie et du Commerce, depuis le début de l'année UAZ a déjà livré 39 véhicules UAZ Hanter et 48 voitures seront livrées d'ici la fin de 2017. De plus, la réservation de 134 automobiles supplémentaires a été confirmée.

​

Maintenant, ce sont des consommateurs privés qui achètent des tout-terrains UAZ sur le marché mexicain. La possibilité de livraisons aux services mexicains (pompiers, secours médicaux…) est discutée.

Auparavant, Moscou et Mexico avait discuté des livraisons d'hélicoptères et d'avions de ligne russes dans le cadre du dialogue commercial et industriel entre deux pays.