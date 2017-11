5e roue du carrosse: comment le commerce rouble-yuan mène à une dédollarisation

Moscou et Pékin comptent proroger l'accord d'échange rouble-yuan pour une valeur de 25 milliards de dollars et amplifier l'usage des monnaies nationales dans leurs échanges commerciaux. Des analystes chinois et russes expliquent à RT comment cela pourrait favoriser la dédollarisation et aider la Russie à manœuvrer face aux sanctions occidentales.