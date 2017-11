Découverte du plus important gisement de pétrole en 15 ans au Mexique

C'est la première découverte de cette envergure pour la société Pemex depuis 15 ans. Le Président mexicain Enrique Peña Nieto a annoncé vendredi la localisation d'un «important» gisement de pétrole et de gaz dans l'État de Veracruz, à l'est du pays.

Ce gisement posséderait notamment des réserves estimées à 1,5 milliard de barils de pétrole brut et serait la découverte «la plus importante» depuis plus d'une dizaine d'années dans le domaine terrestre pour l'entreprise publique Pemex, a souligné M. Peña Nieto lors d'une réunion publique.

L'extraction devrait pouvoir se faire «dans relativement peu de temps et à bas coût» car le gisement se trouve à proximité d'infrastructures de Pemex déjà existantes, selon le Président mexicain.

Cette découverte intervient alors que la production du géant pétrolier a baissé au troisième trimestre à 1,8 million de barils par jour, soit une chute de 12% par rapport à la même période de 2016, signale l'AFP.

La compagnie Pemex, qui génère environ 16% des revenus de l'État mexicain, a enregistré une perte nette de 5,3 milliards de dollars au troisième trimestre, principalement à cause de l'impact des catastrophes naturelles sur sa production au mois de septembre.