SSJ100: la Russie et l’Italie tombent d’accord sur la livraison d’avions à l’Europe

Les autorités aéronautiques russes et italiennes ont convenu de la livraison sans entrave d’avions russes Soukhoi Superjet 100 (SSJ100) aux clients européens, indique dimanche le chef de l'Agence fédérale chargée du transport aérien de Russie (Rosaviatsia). Le calendrier des procédures pour la mise en œuvre d'un accord bilatéral de maintien de la navigabilité du SSJ100 a été signé lundi à Rome.

«Le document forme la reconnaissance par la partie italienne du système de certification de la fabrication du matériel aéronautique en Russie et permet d’effectuer sans entrave des exportations des appareils SSJ100 aux commanditaires européens», est-il indiqué dans le communiqué.

Le document a été signé par le chef de Rosaviatsia, Alexandre Neradko, et le chef de l'Autorité nationale de l'aviation civile ENAC, Alessio Quaranta.

© Sputnik. Maksim Blinov L’avion russe Sukhoi Superjet 100 élargit sa géographie de livraison

Rosaviatsia a reçu l'autorisation de l'Interstate Aviation Committee (IAC) pour la certification de cet avion en novembre 2015. Au printemps, les médias ont rapporté que l'agence n'avait pas publié de règlement permettant à Rosaviatsiya d'exercer de nouvelles fonctions, et que l'exportation du SSJ100 vers l'Europe pourrait prendre fin. L'exportation d'avions par l'Italie vers d'autres marchés est effectuée sur la base d'un accord bilatéral.

Le Soukhoi SuperJet 100 est un moyen-courrier russe. Équipé du moteur PowerJet SaM146 développé conjointement par l'entreprise française Snecma et le bureau d'études russe NPO Saturn, il a effectué son premier vol en mai 2008. À ce jour, les plus grands exploitants de ces aéronefs sont la compagnie aérienne russe Aeroflot (26 appareils), et la mexicaine Interjet (19 avions). En outre, la société Soukhoi mène des négociations avec l'Égypte, l'Inde, le Danemark et l'Irak.